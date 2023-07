Première année d’exploitation pour la Régie communale de Hamoir: "Les dépenses sont maîtrisées"

Lors du dernier conseil communal de Hamoir, les élus ont voté les comptes 2022 de la nouvelle RCA (Régie communale autonome), qui affiche un mali de 42 000 €. La structure gère les infrastructures sportives de Hamoir, à savoir le hall omnisports, le terrain de football B, la salle communale et le terrain multisports de Fairon. "Pour la première année d’exploitation, toutes les dépenses sont maîtrisées sauf l’inflation et le coût de l’énergie, comme partout, explique Loïc Jacob, échevin des Sports. C’est aussi la première année que nous avons un coordinateur à mi-temps, Martial Paulus, ce qui est un plus, mais aussi une charge salariale supplémentaire. Au niveau des recettes, pour les maximiser, il y a encore du travail à faire sur l’occupation de nos différentes infrastructures. L’élément qui permettra d’être positif à l’avenir, si cela se confirme, c’est la reconnaissance en CSLI (Centre sportif local intégré). Nous attendons une réponse pour le mois de juillet. Grâce aux subsides que cela implique, nous pourrons être en positif et bénéficier du soutien de l’Adeps en termes de méthodologie et d’accompagnement." Les comptes 2022 du CPAS ont aussi été détaillés. Le compte affiche un boni de 32 000 €. "Autre point positif, explique Loïc Jacob, nous constatons une diminution assez historique du nombre de bénéficiaires du RIS (Revenu d’intégration social), grâce à un travail de fond mené sur le logement, l’accompagnement des bénéficiaires, l’insertion socioprofessionnelle, l’orientation vers d’autres services plus opportuns. C’est un énorme travail de l’équipe." Point négatif, il y a une augmentation de la dotation communale de 50 000 €, entre 2021 et 2022. "Celle-ci a été absorbée par l’inflation au niveau des coûts salariaux et des revenus d’intégration ainsi que par l’augmentation du coût de l’énergie, pour notre propre consommation de mazout, mais aussi pour la crise énergétique qui a frappé nos citoyens." La Commune a également versé pas loin de 25 000 €, sur fonds propres, à des citoyens dans le besoin. "Nous avons une dotation communale de 600 000 € qui est conséquente, c’est vrai, mais grâce à cela, nous aidons des personnes dans le besoin avec les RIS, mais aussi nos aînés via le service seniors, des familles pour les stages, voyages et frais scolaires et pas mal d’étudiants, insiste le président du CPAS. Nous avons aussi un service de remédiation des dettes, de livraison de repas à domicile. Nous avons choisi de garder tous ces services au sein du CPAS."