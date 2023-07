"Je ne reviendrai jamais plus à Huy"

Il ne parle pas le Français et il a eu donc besoin d’une interprète pour tenter de convaincre le tribunal de Huy qu’il ne le fera plus et qu’on ne le verra plus dans la région. Que lui reproche-t-on à ce Tunisien de 27 ans et détenu à Lantin ? "Détention et vente de cocaïne et de haschich." C’est le volet vente qui lui vaut la préventive. "Je n’avais guère le choix, explique-t-il. Parce que je ne parvenais plus à payer ce que je consommais. Je me suis donc mis à en vendre et je m’approvisionnais à Liège, où je travaillais de manière intermittente dans une boulangerie."