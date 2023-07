À peine sorti de prison, il cambriole

"Je ne conteste pas, explique le prévenu. J’ai vu qu’il n’y avait personne dans la maison, il n’y avait aucune voiture et j’ai pris la peine de toquer… Pourquoi j’ai fait cela ? Un pétage de plomb, explique-t-il. P endant que j’étais en prison, mon chien a été emmené à la SPA et je voulais le récupérer. Mais pour cela, je devais payer 500 €. Je n’ai pas pensé plus loin pour résoudre ce problème. Et mon chien est toujours à Cointe…"

La présidente du tribunal lui demande comment il va pouvoir sortir de cet engrenage: prison, récidive, prison. "Donnez-moi un peu d’espoir, lui demande-t-elle. Il faut que vous réagissiez !"

Le prévenu lui apprend qu’il est menuisier qualifié et qu’il a des perspectives d’emploi. Mais pour cela, il faudra peut-être repasser par la case prison, réclamée logiquement par le Ministère public.

Du côté de la défense du Hutois, on admet les mauvais choix de son client, mais, se demande-t-on, faut-il aggraver les sanctions ? Et de faire deux propositions au tribunal: soit une peine de travail avec prison si elle n’est pas respectée, soit un sursis probatoire avec des conditions strictes. La juge Foidart n’aura guère le choix lorsqu’il s’agira de juger le récidiviste. "Je ne veux pas de sursis probatoire parce que je n’aime pas les agents de probation, dira ce dernier. Je préfère encore la prison, mais je suis d’accord pour effectuer une peine de travail…"

Voilà qu’on demande désormais une condamnation à la carte, en quelque sorte. Mais le tribunal aura-t-il encore les moyens de lui présenter les desserts et le pousse-café ? On en doute un peu.