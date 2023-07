Océane et Maxime avaient sorti leur Mehari

Sous un beau soleil d’été, se déroulait récemment la balade de véhicules ancêtres, organisée par le Kiwanis Club Amay. Cette seconde édition, reportée à cause du Covid, était fort attendue. Après un petit-déjeuner au centre culturel d’Amay pour booster les troupes, le cortège de voitures démarrait de la place, pour une boucle de 100 km à travers les plus beaux coins de la région. Vers 13 h, tous les participants se retrouvaient à l’abbaye de Flône pour le repas, avant de repartir pour 70 km, et revenir à l’abbaye. Nouveauté cette année: un prix était décerné pour le club le mieux représenté et le plus beau véhicule.