Les méchants de Disney à Enigm’Ha: un parcours à énigmes ouvert tout l’été, dès ce 8 juillet, à Hamoir

Comme les autres années, ce sont les agents de l’office de tourisme qui ont conçu le parcours de A à Z avec de nombreux décors impressionnants et des panneaux, faits maison. "C’est notre force, on fait tout sur base de récup’, en sillonnant les donneries, grâce à la générosité des gens… On fait marcher notre imagination", insiste l’office de tourisme.

On croisera ainsi Ursula de La Petite sirène, Hadès d’ Hercule ou encore la sorcière de Blanche-Neige… "A chaque arrêt, deux énigmes sont posées, une facile et une difficile, avec à la clé, des cadeaux." Le lancement d’Enigm’Ha est programmé ce samedi 8 juillet toute la journée, au parc communal de Hamoir, avec une foule d’animations: lancer de cerceaux, pêche à la pomme (6 € sur inscription préalable). Ensuite, le parcours sera accessible librement jusqu’au 31 août. Il suffit alors de se rendre à l’office de tourisme pour retirer le questionnaire (3 €).

Du 8 juillet au 31 août. 086/38 94 43. www.hamoirtourisme.be