Entre camps scouts, stages, séjours chez les grands-parents, journée avec parrain/marraine ou week-end chez des copains, il faut se transformer en magicien des temps modernes pour que tout rentre dans les bonnes cases. Ça relève du petit miracle… Cette année, avec deux semaines de congé en moins, je pensais que ça allait rouler encore mieux.

Raté ! En réalité, c’est un peu comme faire ses bagages avec une valise plus petite: y a tout qui déborde. Alors oui, au final, on a réussi à tout "faire rentrer" au chausse-pied. Mais les activités des loulous vont s’enchaîner, sans moment tampon, à un rythme soutenu (heu… peut-on encore parler de vacances ?).

Et puis, en y regardant de plus près, en dehors de notre semaine en Vendée, je risque bien de voir mes enfants en coup de vent… Les jours à quatre à la maison se comptent sur les doigts de la main. On va devoir créer un groupe WhatsApp famille. Histoire de se raconter un peu nos vies, voir ce que chacun devient… D’ailleurs, les reconnaitrais-je quand ils se repointeront à la maison le 27 août, veille de la rentrée scolaire ?