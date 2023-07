110 ballots de foin partent en fumée à Hannêche : "C’était la réserve d’hiver pour nos chevaux…"

L’agriculteur, à ce moment, ne voit pas encore de flamme mordre sa réserve de foin. "Et il n’y avait que peu de fumée… J’ai donc pris mon Schäffer (NDLR: machine équipée d’une fourche) afin d’extraire quelques ballots pour tenter d’atteindre le foyer." Mais dans la panique, le propriétaire bascule avec son engin, qui se retrouve maintenant sur le flanc. L’agriculteur n’est pas blessé mais il perd un temps précieux pendant que le vent, lui, se joue de la combustion en œuvre dans les cubes de graminées compressés. "Nous avons appelé les pompiers. D’autres agriculteurs sont également venus nous apporter leur aide."

Pompiers de la zone de secours Hesbaye, leurs collègues de la zone NAGE, agriculteurs et proches de la famille… tous s’affairent. Tantôt pour éteindre le brasier, tantôt pour transporter les ballots enfumés loin du hangar ( "Quelques tôles du hangar sont pliées et noircies mais il n’est pas endommagé plus que ça"), sur un terrain en contrebas. Là aussi, les pompiers sont à pied d’œuvre pour éviter que le feu ne se propage à la plaine desséchée sur laquelle ils sont entreposés.

Les chevaux évacués

Dans le même temps, les chevaux de la ferme sont évacués vers une prairie plus éloignée. Ils sont alors sans eau pour s’abreuver et le resteront durant plusieurs heures, pendant que des membres de la famille cherchent des solutions pour leur permettre de s’hydrater.

Quelles conséquences pour le fermier ? "Ce foin était la réserve pour permettre à nos chevaux de passer l’hiver, regrette le Hannêchois. On doit encore procéder à une récolte mais ça ne sera pas suffisant pour tout l’hiver. On va devoir trouver des solutions…"

Une intervention qui a duré quatre heures

Aidés par leurs collègues de la zone NAGE, ce sont 14 pompiers de la zone de Hesbaye qui sont intervenus sur l’incendie. «Nous avons reçu l’appel à 14h46 et nous sommes restés sur place jusqu’à 19h04», a-t-on expliqué à la zone hesbignonne. Ce mercredi en début de soirée, tout risque de reprise de feu était écarté. «Il n’y aura pas besoin de surveillance nocturne», précisaient encore les pompiers hesbignons.