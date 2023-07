Un pompier blessé, ses collègues sont en colère contre les incendiaires

Vers 2 h 30 du matin, lundi, une première alerte envoie les pompiers dans le quartier de l’hôpital, rue Saint-Domitien. Là, comme la veille, une poubelle est en feu. Vraisemblablement, il s’agit d’un acte intentionnel. L’affaire est vite réglée puisque les sapeurs sont de retour à la caserne vers 3 h du matin.

Une intervention plus complexe

Mais à peine rentrés, un second appel intervient à 3 h 05. Cette fois, c’est sur la rive gauche que les pompiers sont requis. Mais là, l’intervention s’annonce plus complexe. À hauteur du n°2 de la rue Entre-Deux Portes, c’est dans une petite cour intérieure, à l’arrière d’un restaurant, que le foyer a pris. "Il y avait là un tas de détritus, note le capitaine Christophe Jadot, officier à la zone de secours Hemeco. Là, étant donné l’exiguïté des lieux, le feu s’est communiqué aux façades arrières et aux toitures."

Et c’est lors de cette seconde intervention qu’on est passé à deux doigts du drame. "Une équipe de trois pompiers était sur une plateforme. Elle devait tronçonner dans celle-ci pour avoir accès aux flammes qui s’étaient propagées à l’intérieur d’un bâtiment, poursuit le capitaine Jadot. À un moment donné, le chef d’équipe s’est rendu compte qu’ils n’étaient plus que deux sur la plateforme !"

Où était donc passé le troisième pompier ? La nuit, dans la fumée et avec un masque sur le visage, on imagine le stress des hommes du feu à la recherche de leur collègue… "Ils ont vu que leur collègue était tombé dans une autre petite cour intérieure, sept mètres plus bas ! Ils voyaient que le casque ne bougeait plus…"

Mais pour porter secours à leur collègue, là aussi les pompiers ont fait face à quelques difficultés. "C’est un tel imbroglio de bâtiments qu’on a dû enfoncer quatre portes avant d’avoir accès à notre collègue." Heureusement, celle-ci – il s’agit en réalité d’une femme pompier – a pu être efficacement prise en charge et transférée à l’hôpital de la Citadelle, à Liège. "Ses jours ne sont pas en danger, rassure Christophe Jadot. Mais elle souffre de plusieurs fractures aux vertèbres et d’un tassement de la colonne…"

Cellule d’appui psychologique

Mais après, les secours devaient encore terminer le boulot pour éteindre l’incendie. "Il a fallu remobiliser l’équipe qui était en colère ! Quand on sait qu’on risque notre vie alors que c’est le quatrième incendie volontaire qu’on éteint en deux jours, il y a de quoi…"

Une cellule d’appui psychologique a été mise à la disposition des pompiers. En attendant, au sein de la caserne hutoise, la colère gronde. Le major Fanuel, qui était l’officier de garde cette nuit-là, a décidé de porter plainte. De son côté, Éric Dosogne, bourgmestre f.f. de Huy et président de la zone de secours, dit comprendre la révolte des pompiers hutois. "Mais c’est au collège de zone à décider de porter plainte, ce qu’on fera au moment voulu, explique Éric Dosogne. Mais n’allons pas trop vite. Pour l’instant, la police enquête et on verra ce que ça donnera."