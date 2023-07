Les garçons légèrement majoritaires

Le bourgmestre a ensuite présenté toutes les structures d’accueil de l’enfance. Il y a déjà deux structures d’accueil de la petite enfance à Marneffe et Burdinne qui compte de plus une crèche privée. "Et une nouvelle crèche verra bientôt le jour à Oteppe qui pourra accueillir 28 enfants. Ce sera une nouvelle offre aux familles qui répond bien à une forte demande", poursuit Frédéric Bertrand. Quand les bambins grandiront, Burdinne possède plusieurs sites d’enseignements. "Et notre commune gère un accueil extrascolaire et de temps libre de qualité."

Les enfants peuvent profiter de deux belles plaines de jeux dont la nouvelle plaine à Marneffe "où des modules sont adaptés à tous les âges, souligne le bourgmestre. Et nos enfants peuvent pratiquer divers sports. Nous soutenons notre club de football qui va recréer des équipes de jeunes la saison prochaine."