Beach de Waremme : un public de plus en plus jeune

En tout cas, pour l’organisation, c’est un sans-faute. "J’ai l’impression que l’affluence était plus importante cette année, affirme Vincent. Et surtout, on remarque que le public est de plus en plus jeune. On existe depuis 22 ans, et là, on voit les enfants des premiers participants, c’est comme un nouveau cycle qui commence."

S’adapter au calendrier

En effet, sur le sable comme sous le chapiteau, le public se rajeunit de plus en plus. Mais tout le monde se croise pour une ambiance des plus festives. Afin de conquérir encore davantage à ce nouveau public, il va surtout falloir s’adapter au calendrier scolaire. "On ne peut pas encore dire maintenant comment on va faire l’année prochaine, prévient -il. On doit attendre de voir quand tombent les CEB, les vacances, les examens… c’est toute une analyse à faire pour estimer quelles dates conviendraient le mieux." Quant à la reconduite du King of Court, qui a eu lieu durant la braderie le week-end précédent, il faudra également attendre un peu pour en savoir plus.

Sur le plan Beach volley à proprement dit, c’est l’équipe Jeanne et Serge qui a raflé la mise devant Mur et Matrak' dans la catégorie loisirs. Pour la Provinciale B, ce sont les Machines Juniors qui terminent en tête après une compétition rondement menée. Pour rappel, et comme chaque année depuis 7 ans, un tournoi de Beach Tennis a également été organisé vendredi, pour un maximum d’amusement.