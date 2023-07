Week-end "coulisses" à la Ferme des Hêtres à Rosoux

"Transmettre notre quotidien aux visiteurs"

Ce week-end avait pour but de découvrir mais surtout de comprendre le monde agricole de chez nous. "Nous montrons le produit vivant tel qu’il est. Les gens peuvent aller voir le centre de tri, l’acheminement des produits et la manière de les protéger afin qu’ils soient au top de leur forme pour les présenter aux clients." C’est un partage entre les hommes et les femmes qui fournissent des produits locaux de qualité et les consommateurs. "Cette journée permet d’aller à la rencontre des gens. Nous aimons l’humain et nous sommes passionnés par ce que nous faisons. C’est parfait pour ce type de concept, de transmettre aux gens notre quotidien", continue Nicolas Goffin. Malgré le samedi pluvieux, dimanche fut une journée sous le signe du soleil, ce qui a permis d’accueillir plus de monde que la précédente édition

Deux mois pour les cerises

La Ferme des Hêtres propose des produits de qualité, durant une période la plus longue possible. "Notre objectif est de présenter un produit pendant une période suffisamment longue pour que le client soit content de notre production. Nous avons commencé les asperges le 15 avril et nous allons terminer la semaine prochaine. Pour les cerises blanches et rouges, ce sera une période de 2 mois. Nous mettons des bâches au-dessus des plantes afin qu’elles ne soient pas abîmées par les pluies." Cela permet à l’exploitation d’être plus neutre au niveau des produits phytosanitaires. Ensuite, viendront les prunes, les poires et les pommes. "Nous voulons présenter le meilleur produit à nos clients", explique André Francq, l’oncle de Nicolas qui travaille également pour l’entreprise familiale.

L’aspect local joue aussi un rôle particulier entre le client et la Ferme des Hêtres.

"Il y a ce côté humain, par rapport à notre clientèle, où les gens viennent ici et se disent: “ok, ce sont des cerises comme celles que j’ai cueillies sur l’arbre quand j’étais gamin”", continue Nicolas Goffin. Toutes les activités de la ferme sont réalisées dans un rapport de respect de l’environnement. "Tout est basé sur la biodiversité. Quand on est agriculteur, le but premier n’est-il pas de vivre en harmonie avec la nature ?"

Le magasin de la Ferme des Hêtres est ouvert du mardi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de 9h à 12 h.