Carton pour les Apéros wanzois à Moha: plus de 1 500 personnes (photos)

Sous une météo estivale, toutes les générations ont profité de ce moment de convivialité. À commencer par les plus jeunes qui se sont amusés dans le village des enfants. Dès 16 h, ils ont pu prendre part à une course à la chique avant de profiter des jeux en bois, d’une pêche aux canards, de la présence de "Monkey Camp" de Bas-Oha, ou encore d’un stand de décoration de fanions. Sur place, Intradel a également mené une action de sensibilisation au zéro déchet axée sur le rangement du réfrigérateur.

Si le bénéfice de la manifestation n’est pas encore connu, sa destination, par contre, a déjà été en partie fixée. "Les bénéfices serviront notamment à l’aménagement de l’espace vert à côté de l’école de Moha, précise Anne Remacle, avant de rappeler que l’argent récolté lors de l’édition 2022 a été utilisé à des fins très utiles. Nous avions participé à l’achat des tableaux interactifs, de vélos pour les classes maternelles, de fournitures scolaires ou encore d’un abri de jardin pour l’école du dehors."

Si les Apéros wanzois furent donc une belle réussite, c’est grâce essentiellement au dynamisme des nombreux bénévoles. "Arnaud, Sarah, Irwin, Éric et moi avons été rejoints par de nouveaux membres (Jérémy, Kevin, Audrey, etc) pour former un comité de 11 personnes. Mais au total, ce sont 49 bénévoles (parents, corps professoral, etc) qui ont œuvré à l’organisation. Un grand merci à nos 23 sponsors également." Et rendez-vous en 2024 !