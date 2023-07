Développement du territoire: le projet de schéma régional n’est pas abouti aux yeux de Donceel

En ville !

À l’instar d’autres communes régionales, Donceel remet un avis unanime défavorable à la proposition de la Région de définir un Schéma de développement territorial (SDT) qui vise à définir la future stratégie du développement de la Wallonie et répondre aux besoins de la population. "Ce schéma vise à fixer les objectifs et les modalités pour lutter contre l’artificialisation des terres et l’étalement urbain", explique la Région. "Pas adapté aux petites communes comme Donceel. La Région veut densifier l’habitat dans les villages", rétorque le conseil.

Outre le nombre de pages (550), "le dossier est énorme explique Pierre Christiaens, directeur général. La Région entame deux grandes réformes du développement territorial, qu’elle veut imposer aux communes. Entre directeurs généraux, nous suggérons de reporter cet avis, par manque de temps (il doit être remis pour le 14 juillet), manque d’informations et manque de personnel communal. Nous devrions remettre un avis circonstancié, plus tard." Un report pour avoir le temps de réfléchir et de mesurer l’impact sur le développement urbanistique communal quand le schéma prévoit 30 logements par hectare.