Wanze: l'espace nature de la petite école de Huccorgne

Le projet de l’école du dehors et de son espace nature est né du corps enseignant. "Avec Laurence, nous avons suivi une formation, explique Marie Noleveaux. Et au printemps, nous avons concrétisé notre projet d’école du dehors une fois tous les 15 jours. En primaire, je donne les leçons de français, de mathématique tout en créant un lien avec la nature. Pour exemple, les élèves ont classé des éléments trouvés sur place en groupes masculin et féminin. Les leçons d’éveil s’y prêtent aussi parfaitement comme l’aspect géographique." Madame Laurence ajoute: "En maternelle, nous nous adaptons en fonction des découvertes des enfants".

Un projet scolaire et en famille

L’espace aménagé comprend un carport, une toilette sèche et un jardin. Le projet a été financé par le budget communal participatif 2022. Il s’élève à 5 850 €. "Et le comité des Apéros wanzois nous a offert le cabanon de rangement", ajoute Marie Noleveaux. Le frère de l’institutrice est spécialisé dans les parcs et jardin. "Il a dessiné le plan du jardin et donné de bons conseils. Nous avons un espace avec des arbres fruitiers, un autre avec les légumes: courgettes, potirons, tomates, brocolis.. Nous avons aussi une petite parcelle fleurie et un hôtel à insectes. Et les constructions dont le carport ont été réalisées par les parents et les compagnons des enseignantes. C’est vraiment un projet scolaire et familial."