La JS Fizoise et le FC Warnant intéressés par une occupation du terrain du FC Villers : "Cela nous évitera de louer le terrain d'Engis"

Épargner leurs seules surfaces

Ce mercredi, l’échevine a invité les trois autres clubs de football de l’entité (le FC Vaux-Borset, le FC Warnant et la JS Fizoise) à une réunion qui devait porter sur deux points: une éventuelle synergie pour les écoles de jeunes (le point a été reporté sine die en raison du forfait de dernière minute du représentant du FC Vaux-Borset) et, donc, l’éventuel intérêt pour une occupation partagée des installations villersoises. La chose est d’ailleurs bien engagée, à la satisfaction du FC Warnant (2 équipes seniors) et de la JS Fizoise (2 équipes seniors et 2 équipes de jeunes) qui n’ont chacune qu’une seule surface de jeu. "Cela nous évitera de louer le terrain d’Engis une fois par semaine pour les entraînements de notre P1, confirme le mayeur François Wautelet avec sa casquette de président de la JS Fizoise. On pourrait aussi l’envisager parfois pour nos équipes de jeunes dans un intelligent partage avec le FC Warnant. D’habitude, les équipes premières s’entraînent le mardi et le jeudi. Et cela laisse donc de la place pour les jeunes le mercredi."

À partir du 15 août ?

Le FC Warnant de Guy Houssa a aussi marqué son intérêt. "Histoire de protéger un maximum notre terrain, notre équipe de D2 ACFF irait faire une partie de ses entraînements à Villers, confirme le président warnantois dont la deuxième équipe senior (P3) continuera à s’entraîner et à jouer ses rencontres sur le terrain de l’avenue de la Croix-Rouge à Huy. On va tout de même reprendre la saison sur notre terrain. L’occupation du terrain de Villers se ferait à partir du 15 août, selon l’accord trouvé ce mardi. Le collège doit encore avaliser tout cela et les ouvriers communaux remettre le terrain en ordre. On s’arrangera sur un planning d’occupation avec la JS Fizoise."

L’échevine doit revoir les parties durant le mois de juillet pour finaliser tout cela. "Il ne faudra pas seulement s’accorder sur le timing mais aussi sur la répartition des frais liés à l’installation", termine Christine Collignon en incluant les écoles dans les potentiels utilisateurs de cet outil disponible pour la collectivité.

Vers une synergie à trois pour une école de jeunes

S’il n’a pu être abordé ce mercredi, le projet de synergie entre les clubs de football de l’entité villersoise, en ce qui concerne les équipes de jeunes, est déjà sur les rails, à défaut d’être arrivé en gare. "Nous l’avions déjà évoqué lors d’une précédente réunion avec les clubs, explique l’échevine Christine Collignon. On se reverra d’ici peu pour mettre tout cela en pratique."

Vaux-Borset en locomotive

Avec 8 équipes de jeunes inscrites, le FC Vaux-Borset est la plus grosse entité à même de porter la synergie. "L’idée est que l’école des jeunes se fasse chez nous avec nos trois terrains à disposition, évoque Laurent Daniels, le correspondant qualifié du FC Vaux-Borset. Je pense que cela participera à accentuer l’intérêt de la Commune sur nos besoins et à faciliter l’accès à certaines aides. Prenons l’exemple d’un terrain synthétique, et je ne dis pas qu’il faut le construire à tout prix chez nous à Vaux, mais avoir une synergie pourrait justifier d’autant plus cet investissement pour assurer une continuité des entraînements au plus dur de l’hiver."

Même sans équipe de jeunes inscrite (la JS Fizoise en compte deux), le FC Warnant se montre intéressé par cette synergie. "Ce n’est pas parce qu’on n’a plus de jeunes depuis au moins 5 années qu’on ne pourrait pas en ravoir à l’avenir, estime le président Guy Houssa. Il est impensable qu’un club de football vive sans jeunes à moyen ou long terme."