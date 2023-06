Marchin: une Fête de la ruralité axée sur l'agriculture et ses bonnes pratiques

Ce qu’ils font de positif

Que d’animaux donc, même si la thématique de cette année ne leur est pas consacrée. Il sera cette fois plutôt question de l’agriculture et ses bonnes pratiques pour l’environnement. Pour susciter la réflexion et prouver au public que les agriculteurs ont intégré le respect de la nature et la gestion responsable et durable des ressources dans leurs pratiques. Et tordre le cou à certaines idées reçues ? "Je ne pense pas que les agriculteurs ont si mauvaise image, estime Wendy Terwagne. L’idée est plutôt d’expliquer aux visiteurs ce qu’ils font de positif pour notre environnement. Par exemple, il y aura un quiz pour les enfants sur le sujet avec des indices disséminés sur la totalité du site." Même si ce n’est évidemment pas une pratique répandue, l’appel à la force du cheval a refait son apparition et sera confirmé, ce dimanche, lors d’une démonstration de labourage par un cheval de trait.

Pour ceux qui aiment se replonger dans le passé, des tracteurs anciens seront également en bonne place et s’autoriseront deux sorties en défilé dans le village. Et sur site, un ASBL namuroise installera une batteuse bourguignonne et un moulin à céréales pour une démonstration de battage à l’ancienne.

Dans le volet culturel de la journée, OYOU (centre culturel de Marchin) exposera le travail de Vinciane Hannotte sur le quotidien rural dans les cantons de l’Est, en prélude à la Biennale de la photographie en Condroz de cet été. Des artistes se mêleront aussi à la fête avec le conteur vylois Renaud Mainfemre, le Théâtre des marionnettes de Mabotte, la chorale Emotion, Sousa Schleb, la société d’accordéoniste marchois et les groupes Oxy3 et Osmosis après la fermeture des stands.

Et pour se sustenter, après l’assiette barbecue servie par l’ASBL Devenirs, deux food-trucks prendront le relais dans l’après-midi tandis que de nombreux artisans de bouche de la région seront présents dans le marché des saveurs et de l’artisanat.

Bref, voilà le rendez-vous familial tout trouvé de ce week-end (animations diverses, grimages et jeux champêtres).