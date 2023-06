Amay: un incendie s’est déclaré à l’école de Flône, ce mercredi matin (photos et vidéos)

Un incendie s’est déclaré ce mercredi matin, à l’école de l’abbaye de Flône, à Amay. On ignore pour le moment ce qui a allumé le feu mais personne n’a été blessé. C’est vers 8h30 ce matin que ce dernier a pris, au premier étage du bâtiment A de l’économat. Très vite, les élèves, qui venaient probablement de rentrer en classe, ont été évacués et mis en sécurité: environ 1120 élèves du secondaire et 480 enfants des maternelles et primaires.