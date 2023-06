Hannut a enfin sa chargée de com

Et Hannut ? Bizarrement, jusqu’ici, la seconde ville en nombre d’habitants, n’avait pas de porte-parole. Ce n’est plus le cas puisque la Ville vient d’engager Noémie Notte, une jeune Flémalloise (par ailleurs collaboratrice à notre journal) en tant que chargée de com. Pourquoi seulement maintenant ? "On faisait ça en interne, service par service, explique le bourgmestre Manu Douette. Et c’est vrai que la communication passait après le reste, c’était accessoire. Il fallait quelqu’un pour centraliser tout ça et quelqu’un qui connaît les codes de la communication." La nouvelle employée va donc, notamment, faire connaître le travail de la Commune, des ouvriers, des employés via le Hannut Actu et les réseaux sociaux. "Mais elle aura aussi un rôle important lors de la gestion de crises comme lors des inondations, pour informer au mieux les citoyens", précise encore le bourgmestre.