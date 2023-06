Incendie à l'école de Flône: le plan d’évacuation des 1600 élèves a bien fonctionné à Amay

"Les exercices d’évacuation à l’école ont bien servi"

À leur arrivée, les présences ont été prises pour s’assurer qu’aucun élève ne manquait à l’appel. Ils ont été accueillis sur place par la Croix-Rouge et pouvaient bénéficier d’une assistance psychologique par les assistantes de la Commune. "Tout s’est déroulé dans le calme, témoigne Pascale Perrone, titulaire de la 1ère F. Les exercices d’évacuation que l’on effectue régulièrement à l’école ont bien servi. On était encore en salle des professeurs quand l’alarme a retenti vers 8h25. On a directement fait évacuer les élèves dans la cour de l’école où chaque classe a sa zone réservée selon le plan d’évacuation interne. Le chemin jusqu’à l’administration s’est déroulé dans un climat serein. J’ai un peu blagué avec mes élèves sur l’examen de math qu’ils étaient censés avoir aujourd’hui."

De leur côté, Julia Frisque et Clara Gaillard prenaient les choses avec détachement. "On se croit un peu dans un rêve, sourient les deux amies élèves de 1ère secondaire sur l’ancien terrain de football voisin de l’administration amaytoise. On était un peu stressées quand on a vu toute la fumée. Puis nos professeurs nous ont rassurées. Là on attend que nos parents viennent nous rechercher."

"Aucun élève ne manque à l’appel"

Pendant ce temps, le bourgmestre d’Amay donnait, à l’aide d’un parlophone, ses instructions aux parents déjà arrivés sur les lieux pour récupérer leurs enfants. "On essaie de fluidifier les départs du mieux qu’on peut en ayant programmé le retrait des grands à 11h et celui des petits à 11h30, explique Jean-Michel Javaux. Tout se déroule selon les prévisions. Aucun élève n’a été blessé ou intoxiqué par les fumées et personne ne manque à l’appel."