Deux projets fructueux pour le CPAS de Faimes

Depuis trois semaines, les légumes tels que des courgettes, des tomates, des choux, des radis ou du fenouil sont en vente tous les vendredis après-midi de 15h30 à 18h au 7 Rue du Fays à Celles. Ensuite, les invendus seront utilisés à l’espace communautaire de la commune.

Dans cet espace justement, qui se situe dans la salle de la Forge, le but principal est de sortir de l’isolement les personnes qui sont seules et fragilisées. "La création de cet espace avait été décidée l’an passé par le conseil du CPAS et nous avions tablé sur huit ou dix personnes. Lors de la première séance, nous avons eu 18 personnes, ce que l’on justifiait par l’effet de lancement. Ensuite, en raison de quelques malades, nous n’en avons eu que 11. Puis, ce sont 22 et 25 personnes qui y sont venues. C’est un vrai succès." Les séances se déroulent toute la journée du jeudi et sont animées par des ateliers cuisine, des jeux de société, et surtout un repas de midi. "C’est vraiment magnifique de voir toutes ces personnes partager leur temps ensemble, alors qu’elles ont l’habitude faire tout toutes seules, continue le président. On insiste pour que chaque personne qui se rend à l’espace communautaire le jeudi participe au repas de midi, car c’est un grand moment de partage, de la préparation au passage à table et on constate que ça les marque vraiment."