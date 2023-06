Geer: Ferme ouverte chez Didier Berode et ses volailles

Son élevage est composé d’un cheptel d’environ 5 300 têtes dont 4 300 volailles en bio sur 15 hectares de terrain. "Je vends des bêtes vivantes ou abattues, pour les particuliers, des poulets, pintades et dindes, en entier ou à la découpe", détaille l’éleveur qui cultive aussi de l’herbe pour le foin, du froment et des pommes de terre.

Pour ce week-end, Didier Berode a prévu un programme riche qui contentera toutes les attentes et tous les types de publics. Une visite guidée des installations est prévue. On pourra voir, en images, la croissance des poussins du premier jour jusqu’au dernier. "J’ai moi-même réalisé les photos, vidéos et montages. " Au programme aussi: des panneaux didactiques sur l’alimentation des volailles, un jeu de reconnaissance des différentes volailles, la tonte des moutons, une conscientisation sur les circuits courts, l’exposition de matériels agricoles, un stand de la coopérative Hesbicoop, des recettes de volaille, mais aussi, plus ludiques, un château gonflable, des promenades en char à bancs et des dégustations… "On prévoit entre autres un repas à midi, le traditionnel poulet-frite-salade évidemment, mais aussi des produits de la ferme."

Qu’attend-il de ce week-end ? Avoir du monde, de l’intérêt mais aussi – et surtout – faire comprendre son métier, entaché par de nombreux clichés qui ont la vie dure. "Il y a tellement d’idées reçues sur les éleveurs. Je veux faire passer aux visiteurs ce message: on fait un produit de qualité, de manière raisonnée, correcte, dans le respect de l’animal. J’aimerais que le citoyen se reconnecte avec sa nourriture. Si la pièce peut tomber grâce à ce type d’opération, tant mieux… On est trop souvent montré du doigt, à tort, par méconnaissance." Et si, en plus, il peut amener chez lui de nouveaux clients, c’est encore mieux… "Car dans la ferme, j’ai un accueil-vente 32 heures par semaine. On peut venir chez moi en circuit-court."

Les 1er et 2 juillet de 10h à 18h. Les Volailles de Berloz, route de Hesbaye 1 à Geer. 0475/68 24 82. www.volaillesdeberloz.be