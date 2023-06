Donceel: le centre sportif des Templiers se professionnalise

On parle désormais d’une indispensable professionnalisation, que cela soit pour le côté administratif des tâches, ou au niveau des enjeux financiers. Pour le pouvoir subsidiant (Adeps), il est devenu essentiel que les centres sportifs se dotent d’un personnel aux compétences reconnues.

C’est le cas de Myriam Kabwe, qui a suivi avec succès une formation en gestion d’un centre sportif. Elle a pris ses fonctions voici quelques semaines et elle est investie d’une belle mission, celle de dynamiser l’offre sportive d’un hall des sports qui a subi une grande cure de jouvence voici près d’un an. "À côté de la gestion des horaires d’occupation, nous apprend Myriam, mon travail est orienté vers la reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant que centre sportif local."

Portes ouvertes en juillet

Une fois que cela sera fait, le salaire de la gestionnaire sera alors subsidié pour moitié par l’Adeps. Pour en arriver là, il faut compter au moins une année d’existence au moment de l’introduction de la demande de reconnaissance. Laquelle, dans son cahier des charges, demande "d’établir un plan annuel d’occupation et d’animations sportives des infrastructures concernées garantissant l’accès à des activités de sport pour tous et prévoyant l’organisation d’activités sportives réservées à l’ensemble de la population". Pour décrypter cette belle phrase, Myriam Kabwe, en adéquation avec le conseil d’administration, propose désormais, au côté des sports fédérés (basket-ball, gymnastique, tennis de table, foot en salle, net-volley et judo), des séances de yoga, de cardio, de danse et de pilate. "Ces nouvelles activités seront organisées en journée, explique-t-elle, dans nos installations qui n’ont rien à envier à celles de nos voisins. Et puis, on doit faire du Donceel !"

À ce sujet, une journée portes ouvertes est organisée le 30 juillet prochain, manière de promouvoir aussi les divers stages d’été programmés en juillet et août (psychomotricité, découverte sportive nature, multisports, For Sports pour les 3 à 12 ans, basket).