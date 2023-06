Des outils gratuitement prêtés aux habitants par la Commune de Braives

C’est sur base de ce constat que, dès 2019, la Commune de Braives a mis en place une outilthèque. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un service de prêt d’outils. "On avait lancé ça en 2019 puis il y a eu le Covid, note l’échevin Xavier Lisein. C’est un service accessible durant la belle saison soit, grosso modo d’avril à octobre. Mais là, pour cette année, on vient seulement de le relancer en juin car on avait un malade longue durée dans le service."

Concrètement, les Braivois peuvent réserver en ligne un des outils spécialement acquis pour l’outilthèque: il s’agit de deux débroussailleuses, deux souffleurs, deux taille-haies classiques, deux taille-haies sur perche et un broyeur. "Ce sont tous des outils qui fonctionnent sur batterie, précise l’échevin. La location est gratuite pour une semaine ou un week-end. Toutefois, les chargeurs électriques restent ici. On fournit le nombre de batteries nécessaires en fonction du travail à effectuer."

La demande étant importante, il faut réserver en ligne au moins une semaine à l’avance. "C’est le broyeur et les taille-haies qui sont les plus prisés, ajoute Xavier Lisein. On avait investi 9 800 € dans l’achat de ce matériel en 2019 et c’est toujours le même."

Une fois la réservation effectuée, à la date convenue, l’utilisateur se rend à la Commune pour récupérer l’outil en question. Il faut juste signer un formulaire et écouter les conseils pour une bonne utilisation. Et après, y’a plus qu’à…

Réservations en ligne sur braives.be (outilthèque) ou par gsm 0455/12 96 53.