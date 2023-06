Condroz: le Greova veut soutenir commerces et producteurs locaux sur le web

La deuxième action du Greova ? "On veut réduire la fracture numérique qui est importante en milieu rural, poursuit Ghislaine Delvenne. On proposera des formations aux commerçants et producteurs locaux. On a déjà commencé à identifier les besoins en termes d’e-commerce. On organisera ensuite des formations ciblées." Troisième action, enfin: "On veut renforcer et faciliter les habitudes commerciales des consommateurs." De plus en plus, les commandes se font en ligne. "On ne veut pas devenir Amazon ou Zalando car on veut fonctionner au niveau local." Avec la difficulté de gérer les livraisons sur un territoire de 14 communes qui est vaste et rural. "Alors on lance un appel aux logisticiens, on veut les mettre en contact avec les producteurs afin de trouver une solution adéquate." Le Greova a bien un hall-relais dans le parc artisanal de Harzé qui pourrait accueillir les marchandises à livrer. Mais pour les denrées périssables, "le projet est plus complexe". Et Ghislaine Delvenne d’ajouter: "On veut apporter une dimension sociale au projet. Dans nos contrées, les gens sont isolés. Développer l’e-commerce permettrait de décloisonner les villages, les communes."