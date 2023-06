Waremme: l’incendie de la ferme Rigo ne serait pas d’origine criminelle

La famille Rigo vient de vivre un week-end dramatique. En effet, sa ferme, qui date des années 1750, est partie en fumée dans la nuit de samedi à dimanche. Aidée de la protection civile, la zone de secours de Hesbaye s’est déployée en nombre pour éteindre le feu et sauver le corps de logis. Si quelques personnes ont été intoxiquées, sans gravité toutefois, les chevaux, eux, ont été sauvés et placés dans une prairie. Après avoir quitté les lieux lorsqu’ils ont eu terminé d’éteindre l’incendie complètement dimanche, les pompiers de la zone de secours de Hesbaye sont retournés à la ferme Rigo afin d’arroser, à nouveau, les débris, sortis de la ferme et étalés sur le côté du bâtiment, et ce afin qu’ils ne reprennent feu. Il s’agit d’une opération très régulièrement effectuée après un incendie