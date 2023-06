Une braderie sous haute température à Waremme

Du monde sur la braderie de Waremme ? Tout a dépendu du momentum. Des après-midis trop chaudes ont incité les badauds à arpenter les rues du centre plus tardivement. "Il fallait effectivement attendre le coup de 18h pour retrouver du monde, consent le président de l’Union des commerçants, Michel Hardenne. Mais nous sommes satisfaits, particulièrement de la parfaite organisation de notre braderie, avec cet apport absolu des autorités de la Ville." Il est vrai qu’il était agréable de chiner, de se délasser, de se promener main dans la main parmi les étals et, but du jeu, de faire la bonne affaire, dans un environnement parfaitement délimité. Il était tout autant de circonstance de boire un coup avec les commerçants soucieux d’offrir un godet à leurs différents clients. "Cela n’a pas de prix, nous dit-on, cette braderie a toujours permis de soigner nos relations publiques. Et sur ce plan-là, Waremme reste fidèle à sa réputation." Dresser un premier bilan, c’est pouvoir relever les éléments positifs, mais aussi le côté négatif. Sur ce dernier plan, c’est bel et bien le nouveau régime des congés scolaires qui fait tache. "Beaucoup d’étudiants sont encore en examen, réfléchissent le président Hardenne et son adjoint, Laurent Godart. Les plus jeunes n’étaient pas de la partie comme les années précédentes. Mais nous nous disons aussi que si nous sommes victimes en quelque sorte de la réforme du calendrier scolaire." Les deux animateurs pensent déjà à l’an prochain: le dernier week-end de juin, soit les 28, 29 et 30 juin, offriront un week-end plus en adéquation avec les dates du beach-volley et la synergie avec le grand bac à sable de la place Joseph Wauters sera de nouveau d’actualité. Et puis, le petit rosé des commerçants, montre en main, cela n’a pas de prix, comme celui d’avoir pu saluer Lucky Claes, victime d’une grave maladie, et qui continue avec un incroyable courage, à soutenir tout le commerce waremmien. Un symbole, tout simplement !