Faute de moyens, le service d'accrochage scolaire Aux Sources risque de perdre son antenne de Hannut: "Si rien ne change, on devra fermer en septembre

"Ils viennent du lundi au vendredi, comme à l’école. Pour certains, on va plutôt travailler les comportements, pour d’autres le bien-être. Et pour encore d’autres, on va tenter de leur redonner l’envie de se former"

Les jeunes bénéficient d’un encadrement "sur mesure". "Ils viennent du lundi au vendredi, comme à l’école. En fonction des problèmes qu’ils rencontrent, ils participeront à des entretiens individuels, en famille, ou des activités en groupe. Pour certains, on va plutôt travailler les comportements, pour d’autres le bien-être. Et pour encore d’autres, on va tenter de leur redonner l’envie de se former."

Et ils sont bien utiles, ces SAS. Car des jeunes en situation de décrochage scolaire, il y en a de plus en plus. "On a observé une augmentation de 30% par rapport à 2022." Et c’est impossible de tous les accueillir. "De notre côté, on prend en charge entre 40 et 50 jeunes par an. Et on a une file d’attente de 75 personnes."

Bref, la situation est loin d’être évidente et elle risque de se corser encore plus d’ici peu de temps. "Si rien ne change, on sera obligé de fermer l’antenne de Hannut." En cause, le manque de personnel. "On n’a que trois temps plein sur Hannut. Mais dès qu’on a un absent, on n’arrive plus à suivre. La quantité de travail devient ingérable."

Et comme toujours, le nerf de la guerre, c’est l‘argent. "On est soumis à un décret qui pose problème. Il ne tient pas compte du cadastre de l’emploi et des frais de fonctionnement fixes."

Un fameux casse-tête

C’est très technique, mais si on doit résumer le problème, les SAS fonctionnent avec une enveloppe fixe, alors que toutes les dépenses évoluent. "Le décret ne prend pas en considération le fait que le salaire des travailleurs évolue en fonction de leur ancienneté." Ajoutez à ça les différentes indexations des salaires, le fait que le salaire des directeurs doit être payé via les frais de fonctionnement, et vous aurez cerné (en partie) le problème. Alors, certes, le montant de l’enveloppe est revu, mais ça n’arrive qu’une fois tous les trois ans. "Alors que dans l’aide à la jeunesse, les montants sont systématiquement revus le mois suivants."

Et ce qui complique encore le problème, c’est que les SAS ne dépendent pas d’un, mais de deux ministères: celui de l’Enseignement et celui de l’Aide à la jeunesse. "Et donc, ça fait deux ministres qui doivent pouvoir s’entendre. Et ce n’est vraiment pas évident tous les jours. On est en négociations pour modifier l’arrêté de subventions. On aurait dû avoir fini en mai, mais on n’y est toujours pas arrivé." Notez également que la subvention octroyée par la ministre de l’Enseignement a été rabotée de 7% en 2023. "C’est une décision arbitraire de l’administration, liée au fait que le calcul des APE a été revu."

Bref, on n'est pas sorti du sable. Et le temps presse. En effet, si rien ne change, l’antenne de Hannut sera fermée le 30 septembre prochain. "On ne perdra pas d’emploi, mais les jeunes devront faire la route jusque Huy. Et entre Hannut et Huy, il y a 50 minutes en bus." Et à terme, c’est carrément le siège à Huy qui sera menacé. "Selon nos projections, on sera en difficulté à partir de 2025."

Manu Douette : «Il faudrait que la Fédération Wallonie-Bruxelles fasse son job»

Pour Manu Douette, il est essentiel que l’antenne hannutoise soit maintenue. Il va tenter d’obtenir des financements supplémentaires.

La fermeture potentielle de l’antenne de Hannut ne réjouit pas le bourgmestre local Manu Douette, qui est également député de la Fédération Wallonie-Bruxelles. «C’est évidemment quelque chose de très embêtant. Car, avec le Covid, la problématique du décrochage scolaire n’a fait que s’accentuer. Une réforme en profondeur du décret doit être réalisée. Mais on n’est même pas sûr qu’elle aboutira avant la fin de la législature.»

Et on l’a déjà dit, le temps presse. «Je vais donc tenter d’obtenir un financement intermédiaire, pour permettre à l’antenne de Hannut de rester ouverte le temps que la réforme soit réalisée.»

Et si on n’arrivait pas à obtenir ce financement supplémentaire, la Ville pourrait-elle verser un subside au SAS? «On verra bien à ce moment-là. Mais ça fait déjà de nombreuses années qu’on les aide.» Et puis, pas mal de services à vocation sociale hannutois ont pu voir le jour grâce à des financements de la Ville. «Ce n’est pas aux pouvoirs locaux de tout prendre en charge. Il faudrait aussi que la Fédération Wallonie-Bruxelles fasse son job.»