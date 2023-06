Important incendie à la ferme Rigo à Waremme: les chevaux ont pu être sauvés (photos)

Qu’est-ce qui a bien pu déclencher le gros incendie ? La sécheresse ? Une chose est sûre: l’incendie n’est pas dû à la consumation de paille, de foin. "Non puisque celle-ci n’avait pas encore été rentrée, c’est une cause exclue, indique Hervé Rigot, échevin à Waremme, qui s’est rendu sur place et est resté jusqu’à 4h30 du matin. Pour le moment, il s’agit toujours d’une inconnue. Nous laissons faire l’enquête judiciaire, il est impossible d’en savoir plus pour le moment."

Au cours de cet incendie, quelques personnes ont été légèrement intoxiquées mais, fort heureusement, rien de grave. Les chevaux aussi ont été sauvés et ont été mis à l’abri dans une prairie toute proche. "Malheureusement, la soixantaine de boxes a été détruite." Les pompiers de la zone de secours de Hesbaye ont réussi à épargner le corps de logis qui, lui, a été sauvé.

Pompiers, en grand nombre et protection civile

"Nous avons déployé sur place deux autopompes, trois citernes, deux échelles, un véhicule logistique et un véhicule officier, expliquent les pompiers de la zone Hesbaye. La protection civile aussi est venue sur place avec deux véhicules."

Et, afin d’être certain que tout soit bien éteint et que le feu ne puisse pas reprendre, quelques pompiers sont restés sur place ce dimanche matin.

À Petit-Axhe, à Waremme, la ferme Rigo est bien connue, notamment comme producteur local de fraises et d’asperges. Cet incendie est dramatique pour la famille Rigo. Aujourd’hui, elle a absolument tout perdu: sa ferme, son patrimoine remarquable (le bâtiment date des années 1750) et son manège.