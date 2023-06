400 000 € en plus pour les réfections de voirie à Hannut

Au total, ça nous fait donc un budget de 940 000 €, rien que pour les travaux de voirie. "Ça faisait des années qu’on n’avait pas investi autant à ce niveau-là", commente l’échevin des Travaux, Niels s’Heeren.

Quelque 123 000 € permettront de réaliser des raclages poses dans plusieurs rues. "138 000 € seront également investis dans la rénovation de la liaison Thisnes-Merdorp." Et les 138 000 derniers euros permettront de réparer les contrebutages de la ruelle Massa, d’une partie de la chaussée romaine. et de la rue derrière les haies.

Mais ce jeudi soir, on a également approuvé d’autres dossiers relatifs aux voiries, comme la création d’un trottoir dans la rue Joseph Wauters. "On va aussi refaire la rue Ruart dans le cadre du PIC. En collaboration avec l’AIDE, on placera un nouvel égouttage. On procédera également à la rénovation de la voirie. La Région wallonne nous octroiera un subside qui s’élèvera à 60% du montant total, et la part communale s’élèvera à 42 000 €."

Ce sera exactement la même chose avec la rue Lemmans. Sauf qu’ici, la part communale ne s’élèvera qu’à 3 700 €.

À noter qu’on procédera également à un traitement superficiel de plusieurs voiries. "On ajoutera une fine couche, d’a peine un centimètre, sur la route. Elle permettra d’empêcher les infiltrations d’eau et donc, de prolonger la durée de vie des routes."