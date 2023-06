Longue de 1250 mètres et mesurant 2 mètres de large, la piste cyclable située sur la rue Pravée est asphaltée. Aménagée sur un seul côté de la voirie, elle est donc bidirectionnelle et surélevée la séparant de la route par une petite bordure. Des dévoiements ont été également placés aux endroits où l’accotement n’était pas assez large et ainsi casser l’effet ligne droite pour encourager les automobilistes à rouler moins vite. Des chicanes seront aussi placées.

Cette piste cyclo-piétonne était un projet prioritaire dans le Plan communal de mobilité (PCM) et le fruit d’un long cheminement administratif comme le souligne le bourgmestre Éric Hautphenne. "La rue Pravée est une voirie centrale du village de Couthuin. Elle relie l’administration communale, l’école et des commerces au Plein Vent. C’est une route très fréquentée en ligne droite où l’on roulait vite. Nous avons répondu en 2018 à un appel à projet de la Région wallonne portant sur la mobilité douce. Le subside était de 100 000 €, mais pas suffisant avec les augmentations liées à différents facteurs."

La Commune s’est donc tournée vers la CLDR (Commission locale de développement rural) ce qui a permis un subside dans le cadre du PCDR (Plan communal de développement durable). La subvention obtenue est de 305 079 €. La part communale a donc été de 240 377 € sur un budget total des travaux de 645 457 €. Les travaux ont été réalisés par la société Thomassen de Visé qui a aussi placé la signalisation. "Nous allons aussi rajouter un panneau spécifique aux poussettes", indique le bourgmestre. Pour l’échevin de l’Environnement, Luc Viatour, "c’était un grand moment d’émotion et un grand pas vers les déplacements lents en toute confiance dans des zones sécurisées et dans un respect de l’environnement."