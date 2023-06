Ambiance et bon son pour la Fête de la musique à Huy, "mais on attendait plus de monde" regrette l’organisateur (photos)

Ce vendredi, comme partout en Wallonie et à Bruxelles, Huy a célébré la musique. L’Atelier rock avait concocté une belle programmation avec le centre culturel et la Ville de Huy: Arty Leiso, les Liégeois de Dan San, Curiosity (plays The Cure) et, en apothéose, le DJ Pat St Rem. Et tout ça, gratuitement !