Wanze: madae Brigitte fêtée à l'école de Bas-Oha

C’est une figure emblématique de l’école de Bas-Oha qui prend sa retraite à la fin de cette année scolaire. Madame Brigitte prendra en effet définitivement congé de ses collègues et élèves, elle qui a commencé à enseigner à mi-temps à Bas-Oha en février 1983. Particularité, Brigitte Raymackers a toujours enseigné en 3e maternelle durant ces 40 années. Dimanche dernier, les parents des élèves de sa classe ont tenu à lui réserver une petite fête surprise dans l’école. Il faut dire que madame Brigitte était appréciée de toutes et tous pour son implication totale dans la vie de l’école de Bas-Oha, durant les heures de cours comme en dehors. Elle aura organisé de nombreux voyages scolaires. Grande couturière, elle aimait mettre toute sa créativité dans les costumes des enfants pour les spectacles. C’est elle aussi qui se chargeait de trouver et d’emballer les jeux pour la traditionnelle pêche aux cadeaux enfouis dans un bac de copeaux.