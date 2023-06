Verlaine: l'incroyable collection de Jean-Pierre qui possède plus de 7 000 jokers de jeux de cartes

Car la collection de Jean-Pierre ne désemplit pas. Et n’allez surtout pas demander au Verlainois d’arrêter. "Oh non, car c’est une passion d’une vie, assure-t-il. En tout, j’en ai plus de 7 000 et ils sont tous différents ! Je mets un point d’honneur à ne pas en avoir deux les mêmes. Je pourrais en posséder le double mais je sélectionne beaucoup. Je ne choisis que ceux que je trouve esthétiquement beaux."

De Dubai, à l’Allemagne en passant l’Inde

Jean-Pierre et sa femme Anne-Marie ont rangé, au premier étage de leur maison, toute cette collection.

"On a une dizaine de fardes remplies de jokers. Elles sont rangées à côté d’une bibliothèque, l’autre grande passion de mon mari. Si ça ne tenait qu’à lui, notre maison serait remplie de livres et de bibliothèques", rigole Anne-Marie. Depuis toutes ces années, Jean-Pierre Cloes n’a cessé d’amasser des jokers de différents pays. "Récemment, ma fille m’a ramené quelques pépites de Dubai et du Canada. Moi, ce que j’apprécie, c’est ceux qui viennent d’Allemagne ou du continent américain. En tout, je dois en avoir d’une vingtaine de pays. J’en ai même qui proviennent du Mexique et de l’Inde."

Le plus ancien ? Il date du 19e siècle et c’est une pièce rarissime. "C’est le joker du"Cordon Rouge", explique cet ancien cordonnier. Dans ma collection, je dois avoir une quinzaine de pièces exceptionnelles."

Féru de brocantes

Pour dénicher toutes ces pépites, Jean-Pierre a pu compter sur ses fidèles clientes. "Quand j’étais cordonnier, certaines m’apportaient des tas de jeux de cartes pour que je puisse trouver de beaux jokers. Malheureusement, en Wallonie, il n’existe plus de bourse pour échanger nos cartes. Seule la Flandre connaît encore un certain succès au niveau des jeux de cartes, glisse le Verlainois qui chine toutes les brocantes du coin. À l’heure actuelle, c’est le meilleur moyen pour trouver des jokers que je n’ai pas. Pas plus tard qu’il y a un mois, j’ai acheté un immense jeu de cartes à Saint-Georges. Je n’avais jamais vu ça. Avec ma femme, on n’achète pas grand-chose, on préfère nicher et trouver des pépites."

Elvis Presley, Hitler ou le Standard

La collection de Jean-Pierre est pour le moins hétéroclite. Et certaines pièces sont originales. On peut notamment y découvrir de nombreux jokers avec l’effigie d’Elvis Presley, des pin-up de l’époque ou encore du Standard de Liège. "J’ai même deux jokers avec une caricature d’Hitler. Ça peut aller dans tous les sens. J’apprécie l’histoire et les jokers anciens. Pour moi, un bon joker doit avoir beaucoup de couleurs et doit représenter une chose bien précise."

Malgré un AVC qui lui a fait perdre une partie de la parole il y a quelques années, Jean-Pierre Cloes a gardé sa mémoire intacte. "En deux secondes, il sait dire s’il a déjà son joker dans sa collection ou non. Parfois, deux pièces peuvent se ressembler mais un tout petit détail sur une partie de la carte fait la différence, confie sa femme Anne-Marie. Nos enfants et petits-enfants encouragent Jean-Pierre dans sa passion mais une de nos filles a pris le virus. Depuis quelques années, elle collectionne les signets. Elle en a plus de 1 000."

Une histoire de famille, décidément.

