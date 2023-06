Une option cirque à l’athénée de Marchin ? (vidéo)

Le même CESS

S’agissant d’une option en technique de transition – une première à l’athénée – cela demandera du temps d’adaptation aux parents et aux élèves. "Mais, ils doivent savoir qu’on propose la même formation que l’enseignement général et qu’ils recevront le même CESS en fin de rhéto. La seule différence, c’est que les huit plages pour les trois cours (NDLR: technique et créativité du cirque ; préparation acrobatique et physique ; interprétation corporelle et rythmique) remplaceront la 2e langue moderne dans leur grille horaire. Il s’agit d’une option très exigeante et multidisciplinaire. Ce n’est pas une option jonglerie, clown ou monsieur Loyal !"

Tous les feux sont au vert avec un local équipé à deux pas de l’athénée et qu’occupait jadis l’école de cirque, l’intérêt d’un professeur d’éducation physique adepte des disciplines circassiennes et les synergies avec Latitude 50 et l’école de cirque. Reste à atteindre le cap minimum des 12 élèves réguliers inscrits au 1er octobre pour pouvoir ouvrir l’option.

Le préfet se dit optimiste avec cinq élèves déjà inscrits, d’autres intéressés après une visite récente de Latitude 50 par 250 élèves du 1er degré, et des touches en dehors de la région avec l’attractivité de l’internat.

Pour les futurs pros ou pas

"L’objectif est de préparer des jeunes souhaitant faire carrière dans le cirque car l’examen d’entrée à l’École supérieure des arts du cirque (ESAC) de Bruxelles est très exigeant tant au niveau physique qu’artistique, évoque Olivier Minet, directeur à Latitude 50. On n’y croise d’ailleurs qu’une minorité de Belges malgré le passage par deux années préparatoires qui seront d’ailleurs aussi indispensables à la sortie de l’athénée pour espérer entrer à l’ESAC." Reste que l’option ne sera pas exclusivement réservée aux futurs pros dans l’âme. "Nous le voyons avec nos élèves, ici à l’école de cirque de Marchin, leur parcours leur apporte énormément en tant qu’être humain. Il faut donc aussi voir cette discipline comme un vecteur d’épanouissement personnel que le jeune pourra trouver dans cette nouvelle option à l’athénée, même sans objectif de faire carrière. Nous soutenons pleinement ce projet", termine Véronique Swennen, la directrice de l’école voisine de Latitude 50 qui peut apporter un complément de formation dans ses propres murs et à prix préférentiel lors des ateliers extrascolaires.

