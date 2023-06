Un octogénaire de Hamoir porté disparu est retrouvé en hypothermie à Ferrières: "On l’a brancardé sur 800 mètres"

Les pompiers ont reçu l’appel à midi pour une aide à l’ambulance rue de Luins à Sy (Ferrières). Des promeneurs ont en effet découvert sur un sentier de promenade, le long de l’Ourthe à Sy, un homme âgé, immobilisé au sol. "Nous sommes partis à quatre sapeurs et deux pompiers d’Erezée, indique Michel Legros de la caserne de Hamoir. La route s’arrête à un pont de chemin de fer et n’est plus praticable. On a ensuite emprunté à pied un sentier, escarpé, qui mène à l’Ourthe, soit à environ 800 mètres. C’est là qu’on a découvert la victime."

Elle était dans un sale état: mouillée, affaiblie et en hypothermie (35 degrés de température corporelle). L’homme semblait désorienté et souffrant de maux à la hanche, avec suspicion de fracture. "Nous lui avons mis une couverture de survie, l’avons rassuré puis brancardé avec une civière de montagne jusqu’à l’ambulance, sur les 800 mètres à faire en sens inverse. Une opération complexe vu le terrain accidenté."

C’est en contactant les polices voisines pour une autre intervention que les pompiers ont appris que l’homme qu’ils étaient occupés à sauver était porté disparu depuis jeudi. "Il s’agit d’un Hamoirien habitant rue du Néblon, détaille encore le pompier. On suppose qu’il est parti se promener, qu’il a glissé et qu’il n’a pas su se relever. Il a passé toute la nuit tout seul, sans pouvoir bouger ni appeler à l’aide. Il a dû affronter les terribles averses. Heureusement que des promeneurs passaient par là. Il était dans un sale état. Il a eu de la chance…"

À l’arrivée des secours, l’homme, désorienté et confus, s’est laissé faire. Il est blessé mais ses jours ne sont pas en danger. Il a été emmené à l’hôpital de Marche-en-Famenne.