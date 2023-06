L’une est actuellement occupée par une épicerie au n 7. Et celle sise au no 28 a pour enseigne le skateshop Parc Life. Il vient d’entamer sa troisième année d’occupation en juin, mais a fait savoir à la Régie foncière qu’il déménagera à terme dans la rue des Fouarges (là où se trouvait la bijouterie Roskam). "Et c’est la preuve que le principe de la cellule tremplin fonctionne, se réjouit le bourgmestre ff Éric Dosogne. Park Life déménagerait pour la fin d’année. D’où les appels lancés par la Régie foncière afin de permettre à un autre candidat commerçant de bénéficier de ce soutien." Soutien qui prend la forme d’un loyer progressif durant les trois premières années d’occupation pour atteindre un tarif "normal" mais alors avec les reins a priori plus solides.

Manifester son intérêt pour le 22 septembre

Dans un premier temps, la Régie foncière lance un appel à manifestation d’intérêt de la part d’éventuels candidats commerçants souhaitant lancer leur activité au no 28 de la rue du Pont, donc. Ils ont la possibilité d’adresser un formulaire (disponible dans le règlement) jusqu’au 22 septembre. Des dates de visite de la cellule annoncée vacante d’ici fin 2023 seront ensuite organisées dans la foulée. Et c’est après que les candidats pourront répondre à l’appel à projets en déposant le leur pour le 13 octobre 2023 (avec un business plan, un plan financier prévisionnel,…).

Favoriser des projets de qualité

L’objectif est de favoriser des projets de qualité. Ils seront analysés en fonction de différents critères. Parmi ceux-ci, la Régie foncière considérera la plus-value et la qualité du commerce candidat ; la faisabilité et la viabilité économique de son plan ; les spécificités en matière d’aménagement ; l’audace et l’originalité des projets permettant de dynamiser le centre-ville. Tout cela dans l’objectif plus global de créer du flux commerçant dans la rue du Pont et d’améliorer l’attractivité du centre-ville.