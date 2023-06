"Dermatillomania", la première pièce de théâtre de Marie Zovi à feuilleter avant la scène

Aujourd’hui comédienne professionnelle, Marie Zovi a décidé de donner une nouvelle vie à sa première pièce de théâtre écrite voici 4 années. Intitulée Dermatillomania, elle existe désormais aussi sous la forme d’un livre de 82 pages publié en autoédition avec le concours de la plateforme "Le livre en papier". "J’avais envie de la sortir du cercle des gens habitués à lire du théâtre et de la rendre ainsi accessible à tous, confie l’Amaytoise. Cette pièce est née dans le cadre de mes études d’interprétation dramatique à l’IAD. Dans le cadre d’un cours d’écriture intuitive, nous étions invités à suivre quelqu’un dans un magasin et à imaginer un monologue sur base de ces observations. Pour ma part, j’ai suivi une inconnue dans un magasin de cosmétiques où elle a passé toute son après-midi. Ce à quoi je ne m’attendais pas, évidemment." Marie Zovi imaginera l’histoire de Chantal, une trentenaire qui, après le décès de son mari, va développer une obsession pour les crèmes cosmétiques. "Quand elle s’en rendra compte avec son psychiatre, son inconscient que j’ai nommé Jessica va resurgir. Et il va y avoir une bataille entre les deux, entre rêve et réalité. Elles vont croiser toute une série de personnages durant leur parcours. La pièce parle du deuil, de la société de consommation, du culte de la beauté et du trouble dissociatif de l’identité. C’est parfois très absurde et très trash. Et le rythme de la pièce est volontairement très dynamique."