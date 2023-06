De la vente en ligne, sans marchandise

Le modus operandi est sensiblement toujours le même. Elle traque les acheteurs potentiels ou propose des "lots" de vêtements ou de produits de luxe à très bon prix. Le client paie mais ne voit rien venir. Le premier fait remonte à août 2021. Une dame de Gembloux lance un appel, via sa page, pour trouver des bijoux. Peu de temps après, elle reçoit un message sur Messenger. Une personne (dont les identités sont à géométrie variable) lui propose 171 pièces pour 50 €. La Gembloutoise fait le virement immédiatement. Le lendemain, la même personne revient avec une proposition de 150 parfums et du maquillage (pour 100 €). La Gembloutoise accepte et paie. Le surlendemain, c’est un sac de marque qui peut être cédé moyennant 120 €. La personne préfère attendre de recevoir ses deux premiers colis avant de se lancer.

Dépouillée et bloquée

Ne voyant rien venir, elle tente de recontacter la vendeuse, mais elle constate que celle-ci l’a bloquée. Entretemps, elle reçoit un message d’un tiers qui lui signale que c’est une arnaque. Il fournit même le nom de la personne peu scrupuleuse.

Interpellée par la police, celle-ci est auditionnée le 9 décembre 2021. Elle explique "être tombée dans l’héroïne" et ne plus savoir s’en sortir financièrement. Néanmoins, elle se dit prête à rembourser. D’autres victimes se sont manifestées comme parties civiles: à Trooz, entre le 8 octobre 21 et le 12 octobre 2021, pour 540 € de vêtements ; à Somme-Leuze, entre le 15 et le 25 octobre 2021 pour 180 €; à Quiévrain pour 400 € (vêtements et chaussures) ; et à Marche le 25 septembre 2021 pour 135 € (des vêtements). Depuis, la prévenue a arrêté l’héroïne pour la méthadone. Elle vit désormais dans une maison maternelle avec ses deux enfants. Le tribunal correctionnel de Huy vient de rendre son jugement. La prévenue écope d’une suspension probatoire du prononcé pour une durée de 3 ans.