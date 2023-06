Amay: à la recherche du disque rare

De partout en Belgique

Les visiteurs, pour la plupart des collectionneurs venant chercher la perle rare pour compléter leur collection, viennent d’un peu partout en Belgique. Certains provenant même de la frontière franco-belge. "C’est amusant car ce sont souvent les mêmes visages que nous voyons et les vendeurs et acheteurs se connaissent également. D’ailleurs, certains s’achètent et revendent entre eux, car ils connaissent bien le créneau de chacun. Ce qui est chouette, surtout, c’est que les personnes présentes sont des passionnés et donc chacun à ses petites histoires à raconter, c’est enrichissant."

Dans les allées, les amateurs venus en masse sillonnent les cartons reprenant des disques, des CD mais également, sur certaines tables, des DVD de certains concerts.

La prochaine foire organisée par le centre culturel d’Amay sera un peu différente des dernières. En effet, ce sera une foire du disque et du livre mélangés, qui aura lieu durant les Amaytoises sur la Grand-Place. "Nous avions déjà organisé le mélange livre et disque et cela avait bien fonctionné. En clôture de la journée, nous organisons également un cinéma en plein air."