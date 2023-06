Inondations: voici le bilan de la journée des pompiers de Huy

Huy: l’école des Bons-Enfants fermée ce vendredi

À Huy (zone Hemeco), le dispatching avait été porté à 4 hommes pour filtrer les appels et ainsi mieux cibler les priorités. Parmi les caves inondées, celle de la librairie L’Ours à Lunettes située sur la Grand-Place. De l’eau est même arrivée jusqu’à la surface commerciale. "C’est la deuxième fois en quelques mois que nous connaissons pareille situation, déplore le libraire Romain Fabri. D’après moi, la cause provient de certains avaloirs de la rue Griange qui ont été endommagés lors des travaux relatifs au placement de la fibre optique."

Toujours à Huy, il a fallu évacuer la garderie à l’école des Bons-Enfants où la cave a été inondée sur 30 centimètres. "J’ai fait couper l’électricité car il y avait du matériel électrique comme des congélateurs, témoigne le bourgmestre ff Éric Dosogne. Les enfants encore présents ont été accueillis au hall omnisports. Je ne pouvais pas les laisser à la garderie sans électricité. Tout cela aura un impact sur la journée de ce vendredi. L’école des Bons-Enfants sera fermée. Car il faut s’assurer du bon fonctionnement du matériel électrique et de la chaudière. Cependant une garderie sera assurée au hall omnisports pour les enfants des parents sans autre solution."

Amay: le ruisseau de Bende est sorti

Du côté d’Amay, tous les regards étaient principalement tournés vers le quartier de Bende et le centre d’Ampsin, fortement impactés l’été 2021. "Nous avions anticipé la chose plus tôt en semaine en remplissant 400 sacs de sable dont une partie a été distribuée, rapporte Stéphanie Caprasse, l’échevine amaytoise des Travaux, qui a craint le pire quand le ruisseau de Bende a débordé dans la rue Mossoux, problème qui allait avoir aussi des répercussions plus en aval dans le centre d’Ampsin. On ne m’a pas parlé de maisons touchées en Bende à part bien sûr des fonds de jardin. Par contre, plusieurs caves ont été touchées à Ampsin. Et les pompes ont été activées. Flône a aussi été impactée, mais cela s’est limité au nettoyage de la chaussée gagnée par des coulées de boue. La situation aura été plus compliquée dans la cité du Préa avec, en plus du tunnel, de l’eau dans plusieurs caves rue Georges Hubin, et dans un bâtiment de Meuse-Condroz-Logement. Je me félicite du travail abattu par nos équipes et me réjouis de voir que la culture du risque est en train de s’installer dans la population. En Bende, par exemple, des habitants m’ont dit qu’ils avaient soulevé des taques en voyant la situation progressivement dégénérer."

À Wanze, l’échevin Bernard Lhonnay déplorait des coulées de boue rue Dispa, et des caves partiellement inondées rue Jaurès. "Et nous surveillons attentivement le niveau de la Mehaigne", assurait-il ce jeudi soir encore.

À Villers-le-Bouillet, le bourgmestre François Wautelet tirait le bilan de "quelques rues sous eaux avec des avaloirs bouchés, mais heureusement sans immeuble touché".

Arbres et poteaux couchés dans la vallée du Hoyoux

Région couverte également par les pompiers de la zone de secours Hemeco, le Condroz a forcément lui aussi été touché. Deux exemples à Modave: la route de la vallée du Hoyoux a notamment été inondée au niveau de la rue du Vieux Barse, et a même dû être fermée en début de soirée dans sa portion entre la rue Haie de Barse et le pont de Vyle. La chute de deux arbres et d’un poteau obstruait la chaussée. Sur la Grand-Route de Strée, ce sont plusieurs garages qui se sont retrouvés sous eau.

Plus au sud, la vallée de l’Ourthe n’a pas connu davantage de soucis qu’ailleurs.