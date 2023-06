Huy-Wanze: une pétition pour protéger la rue Sous-les-Roches du trafic

Plus de 1000 véhicules le 21 juin dernier

Qu’y dénonce-t-il ? Une augmentation du flux de véhicules dans sa rue. Chiffres officiels à l’appui, d’ailleurs. "À ma demande, la Commune de Wanze a placé une balise de comptage devant mon domicile, évoque le jeune papa. Le 27 octobre 2022, on avait enregistré le passage de 600 véhicules quotidiens. Depuis, j’ai installé une balise réglementaire. Le 8 juin dernier, on est passé à plus de 800 véhicules. Et on a atteint la barre des 1 000 le 21 juin, notamment en raison d’une déviation de la circulation établie par notre rue à cause de la fermeture du chemin d’Antheit depuis le mois de mai. Or, notre rue n’est pas adaptée pour un tel trafic. Par endroits, il est impossible pour deux véhicules de se croiser. Si bien qu’ils abîment les bas-côtés quand ils ne s’engagent pas dans nos propriétés. Aussi, il y a un gros questionnement au niveau de la sécurité des piétons vu l’absence de trottoir en certains endroits et l’exposition au risque d’être percutés."

Sécurité, bruit, pollution…

La pétition reprend, point par point, les impacts sur la vie des habitants de la rue Sous-les-Roches en pleine situation anxiogène: le manque de sécurité (augmentation des risques d’accidents) ; le bruit ; la pollution de l’air ; la diminution possible de la valeur immobilière ; et la détérioration de la qualité de vie. Les signataires espèrent enfin une réaction des deux entités communales. "Ma crainte est qu’elles se renvoient la balle, confie Guillaume Maréchal dont ce n’est pas la première démarche. À Wanze, on m’a dit qu’ils avaient déjà refait la rue à leurs frais. À Huy, j’ai rencontré à deux reprises le bourgmestre ff Éric Dosogne avec des propositions de chicanes notamment. Mais, à chaque fois, on me répond qu’ils ne savent rien faire… On leur demande de prendre leurs responsabilités dans des actions pérennes."