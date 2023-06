Amay: un Servibus 100% électrique entre les mains de Pauline

Du neuf et pas qu’un peu au niveau du Servibus d’Amay qui avait été initié en 2008 sur recommandation du conseil consultatif communal des aînés. Le service de transport de proximité pour les Amaytois isolés, fragilisés et rencontrant des difficultés de mobilité est désormais assuré par une nouvelle conductrice en la personne de Pauline Vanoverbeke. Cette trentenaire est éducatrice de formation et connaît le terrain amaytois comme sa poche pour y habiter depuis toujours. Son sens du contact et du service a convaincu les autorités amaytoises de lui confier le volant… d’un tout nouveau véhicule. Ce dernier est doté de 7 places et a la particularité d’être 100% électrique. "L’intention est d’en acheter un deuxième qui, lui, sera adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), confie Catherine Delhez, l’échevine amaytoise des Affaires sociales. Celui-ci n’est pas adapté, mais il est assez bas et muni d’une poignée pour y entrer et s’en extraire, sans oublier que Pauline peut être d’une aide."