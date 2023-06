Le marché des producteurs locaux revient à l’ancien Mestdagh à Huy

Près de 25 producteurs locaux vous donnent rendez-vous de 15 à 20 h ce mercredi, à l’ancien Mestdagh de Huy. De nombreux produits seront disponibles. " Il y a par exemple Fleur de glace (glacier de Modave), Le Hérisson vert (produits d’entretien écologiques), Pur Jus (jus et vins), la ferme de Romont (de la viande)… Nous essayons de proposer une gamme assez large de propositions aux visiteurs", explique Albert Deliège, directeur de l’ASBL Devenirs. Cet évènement est le premier qui pourra se dérouler avec l’accès au site. L’ASBL Devenirs et ses partenaires lanceront les premières activités de la Maison de l’alimentation durable et solidaire sur l’ancien site du Mestdagh, donc. "C’est la première activité qu’on lance avec un accès sur le site. Le marché se tiendra à la fois sur le parking du rez-de-chaussée et sur celui du premier étage."