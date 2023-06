Geer: bientôt un parking près de l’arrêt Tec Express ?

Un parking multimodal

D’où la volonté de créer ce parking, qui comptera "six ou sept places de stationnement, une place pour PMR et un abri pour les vélos. À terme, on aimerait également installer une borne de recharge pour vélos et une autre pour les voitures".

Coût total du projet: 130 000 €. "Mais ça inclut aussi la création d’un trottoir, qui permettra aux PMR de faire le chemin entre le parking et l’arrêt de bus."

La Commune devrait normalement bénéficier d’un subside dans le cadre du Pimaci (Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité). "Il devrait couvrir entre 60 et 80% de l’investissement total. Mais il faut encore que le dossier soit accepté par la Région wallonne", conclut Dominique Servais.