Actes de vandalisme à l’école communale des Tilleuls à Amay

Scène de désolation ce mercredi matin à l’école communale des Tilleuls, rue de l’Hôpital, à Amy: à leur arrivée en classe, le corps enseignant et les élèves ont découvert que le potager avait fait l’objet d’actes de vandalisme dans la soirée de mardi ou dans la nuit de mardi à mercredi. "Carré potager retourné, hôtel à insectes détruit, plantes arrachées: le résultat de plusieurs années de travail dans un tel état", ont déploré les enseignants. "Très fréquemment, on retrouve des détritus (mégots de cigarette, notamment) dans l’enceinte de notre établissement, regrette le directeur Jean-Philippe Thirion. Des grilles et un cadenas avaient été installées. Mais le cadenas a été cassé par les vandales."