On a testé le 1er "dinner on the lake" au château de Neuville: de quoi donner l’eau à la bouche ! (photos)

Rien que rentrer dans le majestueux domaine est déjà une expérience. Le château du XIIIe siècle a été entièrement restauré, il en impose. On emprunte un chemin herbeux le long des berges jusqu’à une belle terrasse aménagée sous les arbres. L’accueil se fait d’abord sur la terre ferme, sous une tonnelle avec un apéritif maison et une première mise en bouche. On a alors tout le loisir d’observer notre embarcation qui, c’est indéniable, n’est que raffinement, du plancher en bois en passant par les balustrades en aluminium noir, les luminaires tamisés, les plantes tombantes et les tables joliment dressées. Les convives, sur leur 31, échangent, discutent, s’interpellent sur le concept: on sent une pointe d’adrénaline et d’impatience. Attention, avant de glisser sur l’eau, un petit passage aux sanitaires du château (l’occasion de le découvrir de l’intérieur) est vivement conseillé. Car on ne reviendra sur terre qu’en milieu du repas, pour une petite pause.

Nous, le château et la nature

Une fois à bord, on attend le "grand départ" qui se déroule tout en douceur, grâce à un petit moteur zodiac qui emmène notre "table flottante" au milieu de l’étang, offrant une vue à couper le souffle sur l’arrière de l’édifice, ses douves, ses pontons. Immédiatement, le temps est suspendu: il y a nous, le château et la nature… Un paysage de carte postale.

La vie de l’étang à portée d’assiette

Le décor sonore est tout aussi incroyable: des canards qui s’ébrouent et caquettent, le chant des oiseaux, là quelques poissons qui "bullent" à la surface, ici un ballet d’araignées d’eau et même (si, si !) une tortue d’eau. La vie de l’étang est à portée d’assiette et ça fait vraiment partie du petit plus. La petite crainte d’être malade sur l’eau s’évapore rapidement: s’il y a quelques secousses, elles sont à peine perceptibles… Le risque d’orages annoncés ne tracasse personne: une bâche transparente peut se déployer en quelques instants. En parcourant rapidement les lieux, on remarque aussi que tout est prévu: une borne pour recharger ses GSM, un plaid s’il fait frisquet et même des chaufferettes. On est comme des coqs en pâte…

Vient ensuite le menu. Et c’est le repas gastronomique de la jeune cheffe hutoise plus que prometteuse Clothilde Jansemme, dont le restaurant (Tout le monde à table) est au château, qui est servi à bord, en six services. Ce soir, c’est sa "seconde" qui est aux fourneaux dans le bateau. Dans une cuisine minimaliste aménagée sur l’embarcation, elle dresse les plats minute, sous nos yeux. Un ballet d’ingrédients raffinés disposés comme une œuvre d’art. Un plaisir pour les yeux. Et pour les papilles car ce qui nous arrive dans l’assiette vaut le détour: carpaccio de tomates, gel basilic, crémeux de ricotta, croûton géant ; anguille fumée et ses crackers de betteraves ; vitello tonnato revisité, à tomber par terre ; magret de canard cuit sous nos yeux au barbecue, accompagné de polenta et blettes… Sortir de tels plats dans ces conditions relève franchement de l’exploit. Les vins sont parfaitement accordés et servis généreusement. Le must, comme on est en soirée, c’est de profiter, au fil des plats, d’une lumière qui change d’heures en heures, jusqu’au dernier soleil rasant dans les arbres et sur le château et la levée de la brume sur l’eau.

Si l’expérience peut se vivre en groupe, on conseille vraiment d’y aller en amoureux ou à deux. Histoire de s’autoriser des silences, de prendre le temps d’observer, d’écouter, de profiter du côté charme et romantique…

Quatre heures, le bon tempo

Et le timing des quatre heures ? On avait un peu peur que ce soit trop court, trop cadré, surtout pour ceux qui ont l’habitude de s’éterniser au restaurant. Mais à deux, le tempo était parfait.

Quant au prix, oui, il est peut-être un poil excessif (169 € le menu) mais tout est compris et l’expérience est vraiment unique, avec ce côté exclusif. Le restaurant éphémère va en effet voguer de lieux en lieux en Wallonie chaque année. Et au final, soyons honnête, on trouve toujours bien une occasion pour se faire plaisir…

"Dinner on the lake", jusqu’au 1er octobre, tous les jours à 12h et 19h, au château de Neuville-en-Condroz (Neupré). Réservations et infos: https ://dinneronthelake.com