Là où les images côtoient les livres pour la Biennale de photo

Les œuvres mêlant humanité et nature, corps s’intégrant aux végétaux, s’affichent sur les murs d’une pièce dédiée dans la librairie. Romain Fabri, gérant de L’Ours à lunettes, a tout de suite donné son accord pour que les photographies côtoient ses rayons de livres. "J’aime beaucoup leur travail. Je trouve que ça donne bien et que c’est harmonieux sur les murs noirs", avoue le libraire, en contemplant les œuvres surplombant les lignes de titres littéraires.

Mission "Territoire"

L’objectif de la biennale est aussi de faire connaître la génération montante de photographes. Cette année, l’ASBL OYOU avait donc proposé son habituelle mission "Territoire" aux élèves de dernière année du baccalauréat photographie de Saint-Luc Liège. Pour concrétiser leurs travaux, ils ont passé une semaine dans un gîte à Modave à l’automne 2022. Les plus mordus et motivés ont rempilé au printemps 2023 en séjournant dans le gîte de l’Écomusée de la Maison du cidre à Marchin. De ces retraites artistiques sont nées des images produites par le biais de l’argentique, du Polaroïd, de collages, etc. De nombreuses techniques originales et anciennes ont été utilisées par les jeunes photographes pour arriver à un résultat qui suscite émotions, interrogations ou simplement besoin de contemplation.

Exposition: "Mission photographique confiée aux étudiants de l’ESA Saint-Luc Liège", librairie L’Ours à lunettes, Grand-Place, 9, 4 500 Huy. Tous les jours jusqu’au 14 juillet, de 10 h 00 à 18 h 00. Gratuit