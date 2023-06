"La balade des gens heureux" avec le Groupe Découvertes

Hamoir était la destination de ce dimanche après-midi. "J’ai essayé de faire un itinéraire qui passe par les différents points importants et intéressants dans les environs", explique le guide du jour Benoît de Seille. Les participants ont pu profiter de différents aspects de la petite ville. "De l’histoire, du patrimoine, de l’architecture, ou encore évidemment de la nature. Nous allons par exemple commencer par l’histoire du célèbre sculpteur Jean Del Cour, natif de Hamoir." Une dizaine de personnes motivées ont participé à cette marche, entre fidèles et nouveaux arrivants. "Certains viennent très souvent, mais il y a toujours des nouvelles personnes. Nous faisons les visites, qu’il y ait 5 personnes, ou 40 ", se réjouit Philippe Slootmans. Dans une ambiance de détente, découverte et dépaysement, comme le veut l’organisateur, "C’est la balade des gens heureux".

Si vous souhaitez participer à une activité avec le Groupe Découvertes, vous pouvez vous rendre sur leur site internet: https ://groupe-decouvertes.org. Le prochain grand événement se déroulera le 16 août avec la visite de la grotte des Jésuites à Maastricht et une promenade dans les environs.