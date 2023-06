Tables pique-nique et bancs le long du RAVeL

Le nouveau matériel a été acheté et sera installé par le service travaux de la Commune et de l’office de tourisme pour un budget de 15 000 €, placement et main-d’œuvre compris, dont 60% sont subsidiés par la Région. "Pour anticiper, faire en sorte que les tables résistent aux futures crues, ne soient pas abîmées ou emportées, même si le risque zéro n’existe pas, on a prévu de les sceller dans une dalle de béton. On fait ça dans les règles. Les emplacements ont également été revus. On a cherché des endroits ombragés, qui disposent d’un espace nécessaire et dans un lieu relativement préservé d’éventuelles inondations."

Des poubelles seront aussi placées. Tout sera terminé dans les prochaines semaines, juste à temps pour l’arrivée du beau temps et les vacances scolaires…