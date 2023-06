Rouge d’amour et de colère

Proposée jeudi au centre culturel de Wanze, cette pièce sensible et drôle raconte une histoire forte, celle de la narratrice, dernière enfant d’une famille d’immigrés espagnols qui a quitté le régime franquiste. Davantage engagé, féministe, révolté, le propos ici s’emploie à élargir une parole brute, puissante, en prenant le pari d’un spectacle qui questionne notre humanité.

Une femme éprise de liberté

Là où il y a matière à réfléchir sur des combats à mener pour plus de justice, on y retrouve surtout une femme éprise de fraternité, de liberté et d’amour. Son jeu est puissant, millimétré et résume à lui-seul une vie entière de militantisme. Et tout y est épinglé, de la contre-manif d’un premier mai à la manifestation pour la sauvegarde des bassins de sidérurgie liégeois en passant par ses révoltes intérieures, Béatrice Cue Alvarez, crie haut et fort son indignation. "Excusez-moi, il faut que je parle." Et pourtant, sous cette couche rêche de la colère, ce sont des mots pétris d’amour que l’on reçoit. Des mots qui veulent rassembler plutôt que séparer, des mots doux pour sa mère, pour les autres, pour nous.

Théâtre de narration où le drame côtoie la poésie, ce seul en scène raconte des histoires simples et touchantes. Celles qui ont jalonné la vie de Béatrice Cue Alvarez, enfant, adolescente et adulte. Tout y est dit avec authenticité et cette envie ferme de faire avancer notre monde où chacun trouverait sa juste place.

Tout entière dans ce jeu dépouillé mais dense, fébrile et en même temps posé, la comédienne nous touche en même temps qu’elle nous fait réfléchir sur la meilleure façon de vivre. Celle qui tient compte du parfum des choses simples et vraies, comme celui des petits pains fourrés. Celle aussi qui renvoie à des images belles qu’on garde en mémoire. Comme cette robe à petits pois qui faisait dire à sa maman: "Ma fille, quand tu mets des petits pois, tu as la beauté qui te remonte."